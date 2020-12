Modesto: "Il gol al novantesimo è stata una beffa"

Sfuma nel finale la vittoria per la Pro Vercelli di Francesco Modesto contro il Pontedera, il tecnico spiega il match di ieri: "E' un peccato non essere riusciti a vincere questa partita, dopo un avvio teso abbiamo reagito in maniera importante. Abbiamo avuto voglia di ribaltare la partita e ci siamo riusciti, il gol al novantesimo è stato una beffa.

Meritavamo la vittoria, quando torneremo in campo continueremo a cercare di migliorarci giorno dopo giorno; ripartiremo il 2 gennaio, peccato perchè la vittoria sarebbe stata un bel premio per i ragazzi. Gli episodi non sono a nostro favore, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto in questa prima fase della stagione. Auguro buone feste ai tifosi della Pro Vercelli sperando di rivederci presto al Piola".