Sampdoria-Sassuolo 2-3, neroverdi al quarto posto

Il Sassuolo sconfigge la Sampdoria a Marassi per 2-3 nell'ultimo turno del 2020 e sale al quarto posto in solitaria a 26 punti. Partita subito indirizzata in favore dei neroverdi dopo appena 1 minuto grazie al secondo gol stagionale di Traorè su assist di Caputo. Al 10' Berardi sfiora il raddoppio con un tiro da fuori area ben parato a terra da Audero. Alla mezz'ora Caputo va in gol con un tap-in da pochi metri ma l'arbitro annulla per una spinta dell'attaccante neroverde su un difensore doriano.

La Sampdoria dopo un primo tempo alquanto sterile va decisamente meglio nella ripresa, e infatti trova la rete del pari al 55' con solito infinito Fabio Quagliarella. Il pareggio dura però poco, perchè nello spazio di nemmeno tre minuti il Sassuolo segna due volte: la prima con Caputo a porta vuota dopo una bella azione di Berardi, la seconda con lo stesso Berardi. Uno-due che tramortisce i doriani, ci prova Ketà ma Consigli gli dice di no. Lo stesso attaccante senegalese riesce a trovare il gol del 2-3 nel finale quando è ormai troppo tardi. Il Sassuolo vince al termine di una gara ricca di emozioni e continua a sognare le posizioni di vertice.