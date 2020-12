Potenza, i primi nomi per il mercato invernale: Vona, Sepe e Bucolo

Dopo l'ultima gara disputata a Monopoli con tre punti salvezza importantissimi, si può pensare al mercato in vista del ritorno in campo per il 10 gennaio. Sono tre i nomi per il Potenza spuntati fuori in queste ore: il centrale Edoardo Vona del Bisceglie, il jolly Antonio Sepe del Nardò già rossoblu nelle ultime due stagioni e il centrocampista Rosario Bucolo dell'Acireale ex Catania e Sicula Leonzio. Con quest'ultimo la società aveva tentato un approccio nello scorso mercato invernale prima che passasse a Lentini ed è un'idea per la mediana. Sul siciliano ci sono anche Pergolettese e Mantova. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.