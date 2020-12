Pietragalla, anche lo stadio San Leonardo ha il suo manto in sintetico

Dopo anni di terra battuta, il campo sportivo di Pietragalla è pronto ad inaugurare il manto in sintetico. Appena sarà possibile il San Leonardo potrà aprire alla sua comunità il suo nuovo impianto nuovo di zecca per la felicità degli sportivi. I lavori iniziati in settembre, sono stati da poco ultimati, e l'erba sintetica presto potrà essere calpestata anche nel ridente centro altobradanico.