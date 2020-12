Potenza, solo due clean sheet Bisogna migliorare nei secondi tempi

La seconda vittoria della gestione Capuano a Monopoli è stata anche la seconda senza subire reti. Poi il Potenza ha sempre incassato gol nelle altre 15 gare disputate. Nei secondi tempi sono state 22 le reti subite su 29 e sono state quasi tutte determinanti per i risultati finali. La salvezza passa anche per il Viviani, che era stato un fortino amico nelle precedenti due stagioni in Lega Pro, ed invece tutte le avversarie che viaggiavano hanno segnato almeno un gol. La sosta natalizia servirà soprattutto per recuperare la forma migliore ed individuare sul mercato gli elementi che fanno al caso dei rossoblu, i quali termineranno il loro girone di andata alla ripresa contro la Paganese.