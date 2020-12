Il Lecce ritrova il sorriso: 2-1 al Vicenza

Il Lecce ritrova a fatica la vittoria contro il Vicenza. Ospiti inizialmente in vantaggio, poi i giallorossi la ribaltano nel secondo tempo grazie all'ingresso di Henderson(2 assit) e Rodriguez(1 gol). L'altro gol è di Mancosu.

Primo tempo. La partita si gioca a ritmi bassi. Al 3' cross di Zuta per Coda sul secondo palo, ma l'attaccante non arriva sul pallone. Con il passare dei minuti però esce fuori il Vicenza contro un Lecce sbiadito ormai da diverse gare. Al 14' infatti sono gli ospiti a passare in vantaggio: cross dalla destra di Zonta su cui la difesa giallorossa non interviene, palla a Marotta che con una zampata la mette in porta e batte Gabriel. Il Lecce è incapace a creare occasioni nitide e il Vicenza ne approfitta: al 21' cross di Barlocco dalla sinistra per Meggiorini che ci prova in semirovesciata, la sua conclusione però colpisce un avversario. Al 25' i biancorossi vanno avanti in contropiede: Dalmonte spinge sulla sinistra e va al cross per Rigoni, ci pensa Meccariello a chiudere. Al 36' ci prova Tachtsidis dalla distanza: pallone ampiamente alto sulla traversa. Al 40' pericoloso il Lecce: punizione battuto da Tachtsidis per la testa di Meccariello, conclusione però murata dalla difesa ospite. Al 44' ancora un colpo di testa per i giallorossi: questa volta ci prova Lucioni, ma la conclusione è troppo centrale per impensierire Grandi.

Secondo tempo. Parte subito in avanti il Lecce che deve premere sull'acceleratore per recuperare la gara, il possesso palla però risulta troppo lento per rendersi particolarmente pericoloso. Al 55' Zuta crossa per Coda che al centro dell'area si gira e tenta la conclusione, lento e centrale non impensierisce Grandi. Al 60' contropiede del Vicenza tre contro tre, ma Marotta e Zonta si ostacolano e permettono a Meccariello di salvare il risultato. Al 72' il pareggio dei giallorossi: Mancosu servito da Henderson s'infila in mezzo a due difensori e con un tocco sotto la mette in porta. Due minuti dopo altro gol del Lecce nato dai cambi di Lanna: Henderson serve Rodriguez in area che da pochi passi deve solo correggere in porta. Dura circa 10 minuti la partita dello spagnolo Rodriguez: un ammonizione, un gol e fuori per infortunio. Al 90' gol di Guerra dopo una bella azione ospite, ma il guardalinee alza la bandierina del fuorigioco, giusta la chiamata dell'assistente dell'arbitro. Dopo 4 di recupero l'arbitro decreta la fine della gara.