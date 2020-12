Salernitana inarrestabile, Venezia battuto a domicilio

Colpo esterno della Salernitana che supera anche il Venezia e si conferma capolista della Serie B.

Man of the match Anderson: una doppietta in rapida successione nel primo tempo mette la gara in discesa per i granata che amministrano sino al finale di partita quando il Venezia riesce quantomeno ad accorciare le distanze per il definitivo 1-2.

TABELLINO

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Felicioli (32'st Crnigoj); Fiordilino, Taugourdeau (7'st Karlsson), Bjarkason; Aramu (7'st Johnsen); Forte, Bocalon (7'st Di Mariano). A disp: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Vacca, Capello, Modolo, Rossi, St. Clair. All: Bertolini (per squalifica di Zanetti)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Aya, Mantovani; Casasola, Capezzi (43'st Cicerelli), Di Tacchio, Anderson (23'st Kupisz), Lopez (23'st Veseli); Tutino (39'st Schiavone), Djuric (43'st Giannetti). A disp: Adamonis, Gondo, Karo, Iannoni, Barone, Bogdan, Antonucci. All: Castori

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Di Tacchio, Lopez, Bjarkason