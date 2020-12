Benevento. E' cominciata la settimana che porta alla sfida col Milan

Il Benevento di Pippo Inzaghi tornerà a lavoro nella giornata di oggi per preparare la sfida di domenica 3 gennaio contro il Milan capolista.

Eccezion fatta per gli infortunati di lungo periodo, il tecnico giallorosso avrà tutta la rosa a disposizione in vista di uno scontro molto appetibile anche dal punto di vista mediatico. Benevento e Milan, infatti, sono due tra le squadre più in forma del momento in Serie A e quindi è lecito aspettarsi un match godibile domenica pomeriggio al "Vigorito".

Inoltre, mister Inzaghi ci terrà certamente a fare bella figura contro la squadra con la quale, nel suo passato da giocatore, ha scritto pagine importanti di storia.