Potenza, Bucolo arriva sabato Dossena potrebbe essere il secondo colpo

Per Rosario Bucolo al Potenza è solo questione di firme sul contratto. Il centrocampista siciliano, svincolato, arriverà nel capoluogo di regione lucano sabato e si legherà alla compagine rossoblu. Sarà il primo colpo di mercato. Potrebbe esserci un secondo: il centrale Alberto Dossena. Classe 1999, un prodotto del vivaio Atalanta, è attualmente tesserato con l'Avellino, ed in carriera ha vestito le maglie di Perugia, Siena, Pistoiese e Alessandria per un totale di 74 presenze nei tornei professionistici. Il sogno per la difesa resta sempre il potentino doc Antonello Giosa su cui Caiata ci sta lavorando per il ritorno. Si tratta anche per due calciatori di proprietà del Genoa: la punta Claudiu Micovschi che nella passata stagione è stato allenato da Capuano ad Avellino e il centrocampista Mattia Zennaro che milita nel Venezia. Il Perugia ha proposto per la linea mediana Amara Konate, già alle dipendenze di Capuano a Rieti.