Taranto, Laterza chiama alla concentrazione in vista della ripresa

Si ricomincia a lavorare sodo in casa Taranto, in vista dei prossimi due impegni: Fasano nel giorno dell'Epifania e Fidelis Andria il giorno 10 gennaio. Dopo le festività natalizie passate in testa alla classifica del campionato di Serie D Girone H, Giuseppe Laterza chiede concentrazione e umiltà per la seconda parte di stagione. Siamo alle prime battute di un campionato tosto e impegnativo, ma le sensazioni sono ottime. L'arduo compito giunge adesso: confermare tutto quello che di buono si è dimostrato.

Giuseppe Laterza, nei prossimi giorni capirà quale sarà la sede per le partite casalinghe, considerando l'inagibilità dello Iacovone. Tuttavia, per quanto riguarda la sfida alla sua ex squadra, il tecnico rossoblù potrà contare su Diaby e Acquadro, mentre il difensore Rizzo, autore del suo primo goal con la maglia del Taranto contro il Real Aversa, dovrà scontare due turni di squalifica.