Elezioni Cr Basilicata, sarà corsa a due tra Rinaldi ed Esposito

Saranno in due a contendersi alla fine la presidenza del Comitato Regionale di Basilicata. Da una parte il presidente uscente Piero Rinaldi, dal 2004 in carica e con quattro mandati consecutivi, dall'altra l'Avvocato Angelo Esposito, Giudice di Pace al Tribunale di Lagonegro e già membro della Commissione Disciplinare Nazionale Figc. Le liste dei due sfidanti con i candidati consiglieri si dovranno consegnare entro sabato 2 gennaio. Poi dopo cinque giorni, giovedì 7 sarà la data fondamentale per le elezioni da parte delle società per votare il candidato del quadriennio olimpico 2021-2024. Dai voti capiremo se i club dilettantistici lucani avranno virato la scelta sulla conferma o sul rinnovamento.