Un altro rinvio per Arconatese-Borgosesia

Niente da fare per il Borgosesia che non riesce a trovare continuità in questo sciagurato 2020 che termina con l'ennesimo rinvio.

Arconatese-Borgosesia valido per la settima giornata del girone A di Serie D che si sarebbe dovuto disputare il 30 dicembre è stato rinviato a data da destinarsi per le avverse condizioni meteorologiche, da ieri sera sul nord ovest è in corso una forte nevicata che ha coperto i campi con 15-20 centimetri di manto nevoso, impossibile essere in campo tra meno di 48 ore ed è scattato il rinvio.