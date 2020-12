Benevento-Milan: le condizioni delle due squadre in vista di domenica

Domenica pomeriggio alle ore 18 al "Vigorito", Benevento e Milan scenderanno in campo per la gara valida per la 15a giornata di Serie A. Queste le condizioni delle due squadre in vista della partita.

QUI BENEVENTO - In casa giallorossa mister Inzaghi riavrà a disposizione Hetemaj e Maggio ma non Iago Falque. I primi due, infatti, hanno recuperato dai loro rispettivi infortuni mentre per lo spagnolo si dovrà attendere, forse, la trasferta contro il Cagliari del giorno dell'Epifania. Il resto della rosa, eccezion fatta per Caldirola, è abile e arruolabile. Per il difensore centrale i tempi di recupero prevedono il rientro per i primi di febbraio ma non è escluso che si possa anticipare di una settimana.

QUI MILAN - Mister Pioli non avrà a disposizione Hernandez, squalificato, mentre accoglie il rientro di Kessie dal turno di stop comminato dalla giustizia sportiva. Dovrebbe ritrovare posto al centro della difesa il danese Kjaer, che pare recuperato dall'infortunio, mentre restano fermi ai box Bennacer, Gabbia. Non farà parte della spedizione rossonera nel Sannio neanche Ibrahimovic il cui rientro dovrebbe avvenire nella seconda settimana di gennaio.