Foggia, Felleca: "Classifica positiva. Futuro? Prima la salvezza"

Intervenuto ai microfoni dei colleghi di Antenna Sud, il presidente del Foggia Roberto Felleca ha parlato del momento magico dei rossoneri. Queste le sue parole:

"La classifica del Foggia ci sorride un sacco, non tanto per la posizione, ma per il blasone. Manca all'appello il Palermo, ma è una classifica che rispecchia i valori e il blasone del nostro girone. Noi siamo contenti, perché con il minimo sforzo stiamo raccogliendo dei risultati che magari gli altri fanno con sforzi maggiori e questa è la nostra più grande soddisfazione.

Stiamo regalando gioie ai nostri tifosi e allo stesso tempo stiamo valorizzando diversi giovani, che non è una cosa da poco. Futuro? Vedremo. Il nostro obiettivo è quello di salvarci tranquillamente, ci stiamo arrivando velocemente e solamente dopo vedremo dove potremo arrivare".