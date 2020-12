Napoli: l'Atletico Madrid piomba su Milik

Sirene spagnole per Arek Milik: l'attaccante è stato messo nel mirino dall'Atletico Madrid. Con l'addio imminente di Diego Costa, i colchoneros sono alla ricerca di una prima punta.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca (che mette in prima pagina il possibile affare), il polacco è stato individuato come rinforzo ideale nel mercato invernale. Potrebbe essere una destinazione gradita anche al Napoli che preferirebbe cedere Milik all'estero anziché in Italia.