Taranto, capitolo stadio: ipotesi Francavilla in attesa dello Iacovone

La ripresa del campionato di Serie D è imminente in casa Taranto. Il 6 e il 10 gennaio, i rossoblù saranno impegnati rispettivamente con Fasano e Fidelis Andria, per continuare a correre sulla strada intrapresa in questo inizio di stagione. La compagine di Giuseppe Laterza, infatti, dopo la vittoria sul campo del Nardò ha superato in classifica il Sorrento, diventando capolista del Girone H.

I piccoli problemi giungono ancora dalla mancata copertura dell'Erasmo Iacovone. Dopo il match disputato sul neutro del Miani di Ginosa, il Taranto potrebbe giocare in trasferta le due partite, ritornando a calcare l'erbetta dello Iacovone solamente il 24 gennaio contro il Molfetta. L'augurio è che tutto possa essere risolto nel minor tempo possibile. Un ritorno a Ginosa appare tramontato poiché lo stadio della squadra biancazzurra è omologato per la Serie D sino al 31 dicembre 2020. Dunque, risulta impossibile ottenere una proroga in tempi stretti. Tuttavia, l'ipotesi più accreditata è Francavilla Fontana, allo stadio Giovanni Paolo II.