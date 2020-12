Si è spento Vincenzo Rosito, due promozioni con il Potenza

E' scomparso all'età di 81 anni Vincenzo Rosito, nella sua casa di Firenze, ex centrocampista del Potenza. E' stato il calciatore con il maggior numero di presenze in maglia rossoblu con 228 partite (220 in campionato e 8 in Coppa Italia) segnando 43 reti. Ha ottenuto con la squadra del leone rampante due promozioni: una in serie C e una in serie B. Con la squadra del capoluogo lucano, Rosito ha giocato nella stagione 60/61 in serie D, e poi dal '62 al 68 (il primo anno in C, gli altri cinque in B) segnando anche 43 reti. Meglio di lui, nella storia rossoblù solo Carlos França (45) e Nando Scarpa (51) "e solo questi due dati - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Potenza calcio (serie C, girone C) - bastano per comprenderne il valore immenso che ha portato Vincenzo ad essere un vero e proprio mito, una vera e propria icona di classe e signorilità nell'immaginario comune della 'sua' Potenza"