Mario Volpe è il nuovo presidente della sezione AIA di Venosa

Anche la sezione AIA di Venosa si rinnova. Dopo Cosimo Cirigliano a Moliterno, sono arrivati i saluti anche per Saverio Perrotta dopo 20 anni di servizio da presidente. A subentrare sarà Mario Volpe, già alla CAN PRO da assistente e nominato il numero uno della sezione di Venosa dopo l'assemblea elettiva e ordinaria per il quadriennio olimpico 2020-2024. Nei precedenti 8 anni il nuovo presidente era stato Segretario, componente Osservatorio Violenza e Componente Arbitri di Prima Categoria per il Comitato Regionale Arbitri Basilicata. I nuovi responsabili del collegio dei revisori dei conti saranno Antonio Lasalvia e Luciano Di Nardo.