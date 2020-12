Milan. In vista del Benevento un recupero e due assenze sono certi

Il Milan continua la sua marcia di avvicinamento alla gara di domenica contro il Benevento. Mister Pioli dovrà fare i conti con una assenza certa ma avrà a disposizione un calciatore che è mancato nelle ultime gare disputate dai rossoneri.

Chi non scenderà in campo al "Vigorito" è Zlatan Ibrahomovic: l'attaccante svedese, vittima di un infortunio al polpaccio, sta seguendo un programma di recupero personalizzato che gli farà saltare sia la gara contro i giallorossi di Inzaghi che il successivo match da ex contro la Juventus. Ottimisticamente sarà possibile rivederlo in campo contro il Torino.

Sarà, invece, arruolabile per la trasferta sannita Simon Kjaer: la lesione muscolare è guarita ed oggi il centrale svedese ha svolto tutta la seduta di allenamento con i compagni. Spetterà a mister Pioli decidere se schierarlo titolare insieme a Romagnoli oppure scegliere ancora Kalulu e rimandare il rientro dell'ex Palermo alla partita contro i bianconeri.

Altro calciatore rossonero assente contro il Benevento sarà lo spagnolo Samu Castillejo: l'esterno si sta riprendendo dopo un indurimento al flessore e potrebbe essere recuperato per il match dell'Epifania contro la Juventus.