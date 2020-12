Puteolana: preso il terzino Spavone

L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e agli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione corrente l'ingaggio del difensore Giuseppe Spavone.

Classe 2001, occupa il ruolo di terzino sinistro, ed ha disputato l'ultima parte di stagione nelle fila del Lanusei nel campionato di Serie D. Per lui la crescita nel settore giovanile della Juve Stabia, per poi passare alla Puteolana e successivamente alla Frattese con cui ha concluso anzitempo il campionato a causa del dilagare del contagio da Coronavirus. Negli ultimi mesi poi la chiamata del Lanusei e la prima parte di stagione vissuta nel Girone G per il giovane calciatore.

Diamo quindi il benvenuto a Giuseppe nella Casa del Diavolo.

Ufficio Stampa Asd Puteolana 1902