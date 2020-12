Brindisi, Vangone: "Kacorri profilo interessante. Valuteremo"

Intervenuto ai microfoni di Studio 100 nel corso della trasmissione "100 Sport Magazine", il presidente del Brindisi Umberto Vangone ha fatto il punto sulle ultime notizie di mercato in casa biancazzurra. Queste le sue parole:

"Siamo alla ricerca di alcuni ruoli nella quale ancora non siamo coperti, nel dettaglio stiamo sondando un terzino sinistro e una punta. Kacorri è un profilo interessante, bisognerà capire se per il Savoia è in uscita. Con loro c'è un grande rapporto e quindi vedremo, pare che invece D'Ancora sia sull'orlo della partenza. Fino al 26 febbraio ci saranno uscite ed entrate, in funzione di tante cose.

De Luca è un mister davvero aziendalista, che non si arrende mai e che vuole andare avanti. Con il Lavello mi sono piaciuti i nuovi arrivati, sono ragazzi che hanno voglia e che hanno dimostrato di poter giocare".