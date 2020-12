San Luca, il bilancio: matricola terribile, bravo Cozza

Terzo posto da matricola, il San Luca può decisamente sorridere, nonostante una stagione tormentata per le vicende legate al Covid.

Cinque successi su nove gare disputate, l'impressione di una squadra solida e che, nonostante l'addio di Bargas, può puntare ad un ruolo da protagonista.

Rammarico per il ko di misura a Licata, mentre i pari casalinghi contro Paternò e Polisportiva Santa Maria hanno lasciato un pò d'amaro in bocca, ma non si tratta di passi falsi.

Ottimo il lavoro di Cozza, che ha dimostrato di saper lavorare benissimo con i giovani e di essere uno specialista in serie D, meritevole anche di giocarsi una chance in terza serie