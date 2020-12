Cittanovese, il bilancio: progetto promettente, troppa sfortuna

Le quattro sconfitte di fila rimediate dalla Cittanovese non possono e non devono rovinare il giudizio sulla prima parte di stagione dei giallorossi.

La squadra di Infantino andava a gonfie vele prima dello stop di oltre un mese, nonostante una serie incredibile di infortuni, poi gli inciampi rilevanti contro Acireale e FC Messina.

C'è solo da mantenere la calma e ripartire con la consapevolezza di avere una squadra all'altezza: sperando anche di avere meno infortuni possibili.

Ottimo il lavoro di Pietro Infantino, non si può dire altrimenti, così come quello della società, che peraltro si è anche strutturata fuori dal campo, in primis con una foresteria nuova di zecca