Roccella, il bilancio: lavoro e sacrificio per una nuova impresa

In una delle annate più complicate per tutto il mondo del calcio, il Roccella resta a galla in un torneo pur sempre molto impegnativo.

Tra problemi, infortuni, lo stop Covid e quant'altro, gli amaranto sono in linea con le prospettive di inizio stagione.

Del resto, impensabile di investire a fronte di un quadro altamente incerto e imprevedibile. Il duo Curtale-Galati resta di ampissima garanzia e l'unico risultato rivedibile è stato lo 0-0 casalingo contro il Marina di Ragusa.

Con un pizzico di serenità generale, il Roccella può concentrarsi sull'ennesima impresa permanenza.

