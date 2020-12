Tris del Monza, Salernitana k.o. Balotelli debutta con un gol

Il Monza batte la Salernitana e si aggiudica il big match di giornata. Tutto facile per i biancorossi che aprono subito le marcature col primo gol in B di Balotelli. Il raddoppio a fine primo tempo con Barilla, rete che taglia le gambe alla Salernitana, oggi in giornata no. Nel secondo tempo arriva anche il tris firmato da Armellino.

TABELLINO

RETI: 5' Balotelli, 45' Barillà, 49'st Armellino

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci (16'st Paletta), Bettella, Carlos Augusto; Frattesi (41'st Armellino), Barberis, Barillà; Boateng (32'st D'Errico), Balotelli (16'st Maric), Mota Carvalho.A disp: Lamanna, Sommariva, Scaglia, Colpani, Lepore, Marin, Pirola. All: Brocchi

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyombér, Mantovani (34' Kupisz); Casasola, Schiavone (15'st Cicerelli), Di Tacchio, Anderson (15'st Dziczek), Lopez; Djuric (36'st Giannetti), Tutino (36'st Gondo).A disp: Adamonis, Barone, Bogdan, Capezzi, Veseli, Iannoni, Antonucci. All: Castori

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Gyomber, Djuric, Bellusci