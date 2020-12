Picerno, il dg Greco: "Un grazie particolare a tutti gli sponsor"

Con la chiusura del 2020 il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento agli sponsor, ai tifosi e a tutta la comunità in questo momento particolare. Queste le parole del diggì rossoblu: "Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor, che ci sostengono anche in questo momento di grave difficoltà economica e ci sono vicini in questo nuovo progetto dell'AZ Picerno. Speriamo di poter tornare presto a festeggiare insieme traguardi importanti. Buon fine anno e buon anno nuovo a tutti i nostri sponsor, ai tifosi ed alla comunità picernese".

Ufficio Stampa Az Picerno