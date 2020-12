Taranto, arriva Diaz: Laterza ritrova il suo bomber

Augusto Tato Diaz è vicinissimo alla firma con il Taranto. Il direttore sportivo rossoblù, Francesco Montervino, aveva annunciato prima delle festività natalizie: "Potrebbe giungere un'altra pedina in attacco". Dalle parole ai fatti. Il nuovo tassello in attacco per la rosa a disposizione di mister Giuseppe Laterza è proprio Diaz.

Lo spagnolo giunge in riva allo ionio nella giornata di mercoledì 30 dicembre, carico e pronto per mettersi a disposizione del tecnico Laterza, suo allenatore al Fasano. Con la maglia di quest'ultima squadra ha siglato ben 13 reti e, dunque, rappresenterebbe un rinforzo di spessore per un reparto che, in questa prima parte di stagione, latita. In attesa della firma, Diaz si è allenato sul terreno dello Iacovone B e potrebbe essere a disposizione fin da subito contro il Fasano, match valido per la 10° giornata di Serie D Girone H, che si disputerà sul neutro del Giovanni Paolo II di Francavilla il 5 gennaio 2021.

Diaz e Abayian sono le due punte che si giocheranno una maglia nelle prossime partite. Giuseppe Laterza dovrà mettere in atto le dovute valutazioni per non stravolgere nulla, ma creare ulteriori benefici al gruppo rossoblù, che si è ben distinto. Il primato in classifica è frutto del duro lavoro e dell'armonia di spogliatoio. L'intesa è la prima arma letale per giocarsela con qualsiasi club e la qualità in mezzo al campo può solo far bene. Dunque, Diaz è il rinforzo che Laterza attendeva per ricominciare a mettere punti in cascina già dalle prime partite del nuovo anno.