UFFICIALE - Gravina: è Gaburro il nuovo allenatore dei gialloblù

La FBC Gravina, con un comunicato stampa diffuso via social, ufficializza il nuovo allenatore: si tratta di mister Marco Gaburro.

Nato a Verona nel 1973, Gaburro è uno stimato allenatore che vanta tre vittorie nel campionato di serie D con la Poggese nel 2001, il Gozzano nel 2018 e il Lecco nel 2019. Il neo tecnico gialloblù dopo la trafila in vari settori giovanili veneti, è stato protagonista con la fortunata Primavera dell’Albinoleffe lanciando tra gli altri calciatori importanti come Belotti e Valoti. Gaburro vanta inoltre tre esperienze in serie C con la Poggese, il Portogruaro e il Lecco. Il nuovo allenatore della FBC sarà a Gravina già nelle prossime ore per iniziare a preparare la sfida del 6 gennaio contro la Fidelis Andria.