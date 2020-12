V. Francavilla, Magrì: "Annata positiva. Proveremo a migliorarci"

Ospite di Antenna Sud 85 nel corso della trasmissione ''Passione biancazzurra'', il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì si è raccontato a 360° in una lunga intervista toccando diversi punti importanti. Queste alcune delle sue parole:

BILANCIO STAGIONALE - "Abbiamo iniziato male la stagione, con appena un punto in cinque partite, e ancora una volta falcidiati dagli infortuni. Abbiamo trovato poi una quadratura e abbiamo recuperato terreno. Siamo reduci da sette risultati utili consecutivi, pertanto abbiamo festeggiato un Natale sereno. Generalmente cerco sempre di trasmettere serenità alla squadra, sono convinto che poi il lavoro ripaga sempre quando viene fatto bene. Devo dire che il mister ha sempre lavorato bene, i ragazzi si sono impegnati, poi è chiaro che ogni tanto bisogna dare una scossa e far capire l'importanza di giocare in una piazza come la nostra che è ritenuta da tutti ormai un modello. Sicuramente per quanto espresso a livello di gioco, avremmo potuto raccogliere qualche punto in più, soprattutto nella prima parte. Però in quel momento non eravamo ancora al top, ora invece vediamo una squadra solida, compatta, che anche quando va sotto riesce sempre a trovare il piglio giusto per recuperare e questa sicuramente è una cosa molto importante. Dal punto di vista sportivo il 2020 è stato sicuramente un anno importante. Si può sempre fare meglio, però darei un bell'otto a tutta l'annata che per il quarto anno di fila ci ha visto partecipare ai play-off".

MERCATO - "Il più richiesto è sicuramente Castorani, è un giocatore che è cresciuto molto e che io vedrei bene in Serie B per la sua tecnica e per la sua struttura. Di Cosmo e Giannotti sono due profili importanti, così come tanti altri. Non siamo una realtà che può permettersi grandi investimenti, dobbiamo avere la pazienza necessaria nel far crescere i calciatori. Gli esempi più lampanti indubbiamente sono Nzola e Folorunsho, sono arrivati qui a zero e oggi invece stanno facendo cose importantissime in categorie superiori".

INFRASTRUTTURE - "Il futuro sicuramente passa dalla programmazione delle strutture che dobbiamo assolutamente migliorare. Per quanto riguarda lo stadio, lo abbiamo preso in gestione per quindici anni. Abbiamo già presentato il progetto di ampliamento e di ammodernamento, siamo in attesa dell'approvazione. Io credo che se tutto andrà bene in primavera inizieremo già i lavori che prevedono la realizzazione di una curva da 1500 posti e finalmente di una tribuna centrale degna di uno stadio da Serie C. Trasformeremo l'attuale gradinata ampliandola in tribuna coperta, perché ancora oggi quando vengono realtà importanti ci sentiamo un po' in difficoltà nell'ospitarli. Amichevole con la Juventus? Sarebbe un sogno, magari nel nostro nuovo stadio".

PROSPETTIVE FUTURE - "Mi auguro che il prossimo anno si possa tornare alla normalità. Stiamo tutti attraversando un incubo che sembra non finire, anche se ora si inizia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Speriamo di tornare a vedere il pubblico sugli spalti, vedere il nostro stadio vuoto è stata una sensazione bruttissima. In una categoria come la Serie C l'apporto del pubblico è molto importante, non vediamo l'ora di poter riabbracciare i nostri tifosi".