Milan. Si allunga la lista degli infortunati: out un esterno d'attacco

Sarà un Milan incerottato quello che domenica alle 18 affronterà il Benevento al "Vigorito". Oltre ai sicuri assenti Ibrahimovic, Bennacer e Gabbia, mister Pioli dovrà rinunciare anche al belga Saelemaekers.

Il giovane esterno, sottoposto agli esami strumentali, è vittima di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. L'infortunio non gli permetterà di prendere parte alla trasferta sannita dei rossoneri e ai successivi impegni contro Juventus e Torino. Il calciatore verrà visitato di nuovo tra una settimana circa per valutarne l'eventuale rientro in campo.