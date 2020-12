Aspettando la rinascita nel 2021: gli auguri di IamCalcio Potenza

Care lettrici e cari lettori,

mai come quest'anno questo 2020 si è rivelato tanto bisesto quanto funesto.

Un anno fa di questi tempi non ci saremmo mai aspettati ciò che sarebbe avvenuto in seguito, e purtroppo sulle nostre spalle abbiamo dovuto constatare ciò che non avremmo mai voluto vedere e toccare da vicino. Il calcio ci ha da sempre uniti nel nome della passione, dell'amore e della condivisione dei valori etici e morali, ma allo stesso tempo divisi per le nostre usanze e tradizioni in ogni parte della regione in quanto alfieri del nostro territorio. Però questo brutto virus, ci ha condizionati, abbattendo la nostra adrenalina domenicale e la preparazione della settimana alle gare. Siamo stati "distanti ma uniti" ricordando il passato, con amarcord e video, per non dimenticarci quanto lo sport più bello del mondo ci tiene legati da un denominatore comune, chiamato "calcio". Nel 2021 l'auspicio è di riprendere contatto, vedere il pubblico sugli spalti e affezionarsi nuovamente con notizie positive che ci riportino alla normalità. Affermare in un futuro prossimo "vinca il migliore" è quasi retorica, se non "divertiamoci per 90' e abbracciamoci tutti" è un eufemismo, perché si ritornerà rivali con espulsioni, polemiche e quant'altro. Perciò apprezziamo quanto sia bello quel cuoio che rotola sul manto erboso e pensiamo tutti insieme che il 2020 che ci lasciamo alle spalle sia diventato soltanto un "brutto incubo". Con l'augurio di pace, serenità e amore a tutti i vostri cari, buon 2021.