Brindisi, va via anche Clemente: è un nuovo giocatore dell'Andria

Carlo Clemente non è più un calciatore del Brindisi. È di poco fa infatti la notizia del suo passaggio alla Fidelis Andria, dove raggiunge l'ex compagno Federico Cerone, con la quale ha condiviso lo spogliatoio in questa prima parte di stagione in riva all'Adriatico. A darne l'annuncio la stessa società federiciana attraverso un comunicato stampa diffuso sulla propria pagina Facebook e che integralmente riportiamo:

"La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo con il centrocampista Carlo Clemente. Il classe '98 in questa stagione ha indossato la casacca del Brindisi e nonostante le numerose richieste giunte dalla massima serie dilettantistica ha deciso di unirsi al gruppo del tecnico Panarelli.

Nella scorsa stagione Clemente è stato protagonista con 18 presenze di una stagione importante con la maglia della Casertana nel campionato di Serie C. Il calciatore nativo di Altamura sarà a disposizione dello staff andriese dalla ripresa degli allenamenti fissata per sabato 2 gennaio".