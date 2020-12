Altri due colpi di mercato per la Puteolana che in questa sessione di mercato sta rivoluzionando la propria rosa. Gli ultimi rinforzi sono di primo livello: si tratta di Roberto Palumbo, per lui è un ritorno, e Angelo Scalzone (ex Bisceglie e Savoia tra le altre).

Ingaggi di spessore che aumentano la qualità del reparto offensivo.