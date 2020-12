L'Avvocato Esposito ricorre al TFN La discussione si terrà lunedì

Con "ricorso d'urgenza" presentato dall'Avvocato Angelo Esposito nella giornata di ieri per le elezioni del presidente del Comitato Regionale di Basilicata, il Tribunale Nazionale Federale sezione disciplinare ha fissato l'udienza collegiale cautelare per lunedì 4 gennaio ore 15.30 in via telematica ai sensi del Decreto n. 10/TFN del 18 maggio 2020.

In seguito al ricorso presentato abbiamo sentito telefonicamente l'Avvocato Esposito:

"Abbiamo avviato un ricorso al TFN sezione disciplinare d'urgenza ex art. 97 del C.G.S perché venisse differita la data del 7 gennaio in quanto non sono stati rispettati i termini di procedura per indire le elezioni. Era necessario avere più tempo per esporre i programmi alle società, ma dal 24 in poi, siamo stati sempre in zona rossa e arancione, e non ci siamo potuti spostare per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - spiega Esposito. C'è l'emergenza epidemiologica e non vi è un protocollo Covid che possa far rispettare l'assemblea del 7 gennaio. In Campania il prefetto di Avellino ha posticipato le elezioni dal 2 al 10 gennaio salvo ulteriori proroghe. Ho scritto una "nota riservata" al presidente Gravina per l'applicazione delle elezioni federali sulla base del D.L. n. 18/2020 convertita in D.L. 27/2020 per le amministrative. Questo comporta un minore assembramento e una piena sicurezza per l'assemblea. - sottolinea l'Avvocato - Ci sono 121 società in Basilicata e ci vogliono 50 firme per votare. Sono due mandati con un unico candidato e sto valutando la richiesta di intervento del prefetto di Potenza per lo slittamento delle elezioni".