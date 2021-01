Auguri di Buon 2021 da IamCalcio Potenza

La redazione di I Am Calcio Potenza augura un buon anno a tutte le società, presidenti, allenatori, dirigenti, calciatori, addetti ai lavori ed a tutti i suoi lettori. Non possiamo che augurarvi un 2021 pieno di gioia e felicità, sperando che tutti i vostri sogni si possano realizzare.

Le feste sono un momento da passare in famiglia e per questo motivo la normale pubblicazione delle notizie ricomincerà a partire da domani, 2 gennaio 2021. E dal 3 gennaio occhi puntati sul calciomercato.

Le gare in diretta ricominciano con la Serie D il giorno dell'Epifania, mentre per la Serie C bisognerà aspettare domenica 10 gennaio quando il Potenza affronterà nella sua ultima gara di andata la Paganese.