Taranto, i buoni propositi per il 2021: continuità di risultati

Il 2020 è stato un anno tormentato, a causa di questioni extracalcistiche. Tuttavia, nella nuova stagione 2020-2021, il Taranto ha mostrato sul campo di poter essere una grande del Girone H di Serie D. L'anno si è concluso con una vittoria a Nardò, che sa di auspicio per il 2021. La vittoria in terra salentina e la caparbia mostrata sul neutro di Ginosa contro la Real Aversa hanno proiettato i rossoblù in vetta alla classifica. Giuseppe Laterza, tecnico degli ionici, può ritenersi soddisfatto ma insiste perennemente su un concetto cruciale per candidarsi definitivamente alla lotta di vertice per la promozione: continuità.

Quest'ultima rappresenta la migliore linea da seguire per dare speranza ai sogni dei tifosi tarantini. Tuttavia, una prima impressione della crescita dei rossoblù è arrivata durante l'inizio di stagione. Infatti, il pareggio in dieci uomini contro il Picerno e la vittoria contro il Bitonto sono state le prime due prove di forza del gruppo di Laterza. Tempo fa Francesco Montervino, direttore sportivo dei rossoblù, ha sottolineato quanto il gruppo Taranto si sia cementato durante la preparazione anticipata della stagione a Pietralunga. Iniziare la stagione con largo anticipo ha favorito un fattore assai fondamentale per vincere: fare gruppo e formare un'identità di squadra solida. L'unica nota stonata è stata la sconfitta interna contro il Sorrento, eppure allo stadio Iacovone, prima dello stop forzato per la situazione Covid-19, i rossoblù hanno messo in atto una prestazione buona, rovinata solo dal cinismo dei campani.

I pareggi esterni contro Gravina e Casarano sono arrivati per situazioni anomale, come ha evidenziato una volta lo stesso Laterza, ma sono stati utili per aumentare il tasso di concentrazione nei minuti finali. Tutto sommato, il Taranto riparte dall'alto, con umiltà e consapevolezza nei propri mezzi. L'obiettivo per questo 2021 è far sognare una città esigente. Il Taranto ha il dovere di crederci fino alla fine, e questo concetto è stato spesso e volentieri esposto dai calciatori e dalla dirigenza stessa. Non bisogna nascondersi: contro il Fasano e la Fidelis Andria, i rossoblù dovranno confermare il loro stato di forma ed essere continui nei risultati.