Nocerina: richiesta alla Lnd per disputare le prossime 3 gare ad Angri

Domani mattina ad Angri riprenderanno gli allenamenti del gruppo rossonero. La società ha inoltrato richiesta al Dipartimento Interregionale di giocare le prossime tre consecutive partite casalinghe al Novi (mercoledì 6 gennaio con il Carbonia, domenica 10 con il Cassino e il recupero di mercoledì 13 con il Latte Dolce Sassari).

La decisione è stata presa per le condizioni del manto erboso del San Francesco, messo a dura prova (come le panchine e il serpentone) dal maltempo degli ultimi giorni. Per la gara casalinga del 24 con l'Arzachena, invece, si deciderà in base alle condizioni del San Francesco nei giorni precedenti la sfida.

UFFICIO STAMPA ASD NOCERINA CALCIO 1910