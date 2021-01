Roma, la prima del 2021 contro l'ex Ranieri: Fonseca vuole conferme

Inizio di 2021 speciale per la Roma: domenica 3 gennaio arriva l'ex Ranieri. La Sampdoria è una compagine insidiosa che, nelle ultime partite dello scorso anno ha dimostrato di essere una squadra vera, guidata da un tecnico di assoluto livello. L'allenatore romano ha dichiarato che, per battere i giallorossi, servirà la "partita perfetta". La squadra guidata da Paulo Fonseca vive un buon momento di forma e appare una compagine consapevole dei propri mezzi, dei suoi punti forti e deboli.

Il lavoro e le prestazioni pagano: terzo posto alle spalle di Milan e Inter. Il desiderio di ritornare in Champions League è forte e questo lo si percepisce da tutti gli addetti ai lavori, staff, dirigenza e calciatori nell'ambiente giallorosso. In questa stagione, la rosa a disposizione di Fonseca è completa in ogni reparto. La difesa gode di un'ottima dose di esperienza e freschezza: Smalling affianca Ibanez o Kumbulla, ma spesso in queste prime partite l'ex Verona e il brasiliano hanno giocato in coppia, portando i dovuti risultati. L'arma in più è l'armeno Mkhitaryan. Il centrocampista ex Arsenal è l'emblema della crescita giallorossa. Duttile, professionale e anche prolifico. Con l'assenza di Dzeko, Mkhitaryan è stato spostato in avanti, chiamato a finalizzare da vero bomber. Ha risposto presente con tutta la sua esplosività.

Un altro tassello utile per lo scacchiere del tecnico portoghese è, senza ombra di dubbio, Pedro. L'ex Chelsea ha cambiato letteralmente il modo di giocare. La sua vivacità e la sua serietà sono gli ingredienti giusti per ottenere i risultati nel breve termine ovvero in campo e fuori. Infatti, spesso dall'ambiente giallorosso hanno sottolineato quanta professionalità trasmette lo spagnolo. Roma-Sampdoria è la prima sfida del 2021 per i giallorossi, che si aspettano molto da questo nuovo anno.