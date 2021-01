UFFICIALE - Fasano, altro rinforzo in difesa: tesserato De Miranda

Ancora un rinforzo per il Fasano. Tramite una nota stampa diffusa sul proprio sito ufficiale, il club biancazzurro ha comunicato di essersi assicurato le prestazioni del difensore centrale argentino Pablo Timoteo De Miranda, proveniente dal San Luca (Girone I di Serie D).

Mancino classe 1986, De Miranda è cresciuto nel Cai, squadra militante in serie B argentina. Dopo il settore giovanile, il salto di categoria in serie A argentina prima con il Colon Santa Fé e poi con il Tigre (squadra in cui ha avuto come compagno di squadra Denis Stracqualursi, che ritrova qui a Fasano) e l'Istituto de Cordoba.

Dopo diversi anni di esperienze nelle massime serie in giro per il Sudamerica, tra cui Bolivia, Perù e Messico, l'arrivo in Italia al San Luca. In questa prima parte di stagione Pablo è stato un punto di riferimento per i siciliani e titolare inamovibile.

"In tanti mi hanno parlato bene del Fasano - ha dichiarato a caldo Pablo - e non appena arrivato ho subito notato l'organizzazione e la serietà del club. Mi ha colpito molto lo stadio Vito Curlo, veramente bello e con un manto erboso perfetto. Il girone H è un girone di ferro? È uno stimolo in più per me e per i miei compagni, per fare bene e per dimostrare il nostro valore".