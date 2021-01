Taranto-Fasano a rischio rinvio: in attesa di comunicazioni ufficiali

Il Taranto, nella tarda mattinata di oggi sabato 2 gennaio, ha sottolineato attraverso una nota stampa il rischio rinvio del match contro il Fasano, causa Covid-19. "In attesa di conferme degli esiti dei test Covid-19 risulta al momento problematica la disputa della 10° giornata di Serie D Girone H in programma martedì 5 gennaio 2021 contro il Fasano" è la comunicazione arrivata direttamente dalla società ionica.

Tuttavia, al momento, non è presente nessuna ufficialità poiché è stata riscontrata una possibile positività di alcuni tesserati, dunque la stessa società è in attesa dei tamponi molecolari effettuati dall'Asl che decreteranno la positività al 100%. Per rinviare la gara è necessario che si presenti un numeri di positivi pari pari a 4. In attesa di nuove comunicazioni, la gara contro il Fasano è a rischio.