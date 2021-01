Genoa-Lazio, Inzaghi e Ballardini chiedono continuità di risultati

Il nuovo anno della Lazio si apre al Marassi di Genova contro il Grifone guidato da Ballardini. Il tecnico di Ravenna ha ottenuto subito una vittoria al suo quarto esordio sulla panchina rossoblù. Dunque, Simone Inzaghi chiede concentrazione per portare a casa bottino pieno contro una compagine in fiducia e affamata di risultati per uscire dalla zona retrocessione.

I biancocelesti sono chiamati a cominciare con il piede giusto per rimettersi in carreggiata e agguantare il prima possibile le quattro posizioni valevoli per la qualificazione alla prossima Champions League. La massima competizione europea vedrà protagonista la squadra capitolina nell'arduo compito di eliminare i campioni in carica del Bayern Monaco. In attesa di concentrare tutte le forze per il match più importante della storia recente della Lazio, Ciro Immobile e compagini dovranno recuperare terreno, cominciando dalla partita di domani alle ore 15:00 contro il Genoa.

L'ex Ballardini alla vigilia ha chiamato alla massima concentrazione, elogiando la Lazio: "I biancocelesti sono secondo solo alla Juventus per trofei vinti negli ultimi anni". Segno di quanto sia importante per il Genoa affrontare una big del nostro campionato di Serie A. L'entusiasmo ritrovato viene sottolineato dallo stesso tecnico: "Vogliamo fare una gran partita". La paura di non terminare l'anno con la gioia dei tre punti era tanta. Questo inizio di stagione per il Genoa è stato drammatico: dai casi Covid-19 fino alle sconfitte più inattese, vedendo l'organico formato da ottimi calciatori di prospettiva. Il presidente e tutta la dirigenza hanno messo in atto il cambio di panchina richiamando ormai un veterano dalle parti di Genova al posto dell'ex cagliaritano Maran. Il tecnico piacentino, invece, ha chiesto continuità ai suoi ragazzi. Un fattore fondamentale per restare grandi in Italia e in Europa.

I numeri sono a favore della Lazio: il Genoa ha vinto solo due volte nelle ultime 10 sfide contro i biancocelesti. Un motivo in più per crederci, mentre per la Lazio si attende una conferma di questo trend. Il Genoa vorrà vincere per ottenere la prima striscia positiva della stagione (due vittorie di fila), la Lazio per continuare la scalata europea e migliorare il dato relativo ai goal subiti, ben 23 nelle ultime 14 disputate. Sarà una sfida interessante sotto tutti i punti di vista.