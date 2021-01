Taranto, sulle tracce di D'Anna: si sonda il terreno per il colpaccio

Il Taranto rivolge un occhio al campo e l'altro al mercato. Il calciomercato potrebbe regalare ancora qualche colpo per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Giuseppe Laterza. Secondo le indiscrezioni giunte da TUTTOcalcioPUGLIA.com, Simone D'Anna potrebbe essere il profilo giusto per l'attacco. Tuttavia, sulle sue tracce ci sono due club: Gravina e Bitonto. Francesco Montervino, direttore sportivo dei rossoblù, ha sondato già il terreno per l'ala offensiva di proprietà del Lecco. Qualora dovesse spingersi oltre la trattativa, il colpo D'Anna sarebbe di altissimo profilo per la compagine ionica, capolista del Girone H di Serie D.