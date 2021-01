Lavello, colpo a centrocampo: dalla Lega Pro arriva Migliorini

Gran colpo per la mediana in casa Lavello. Il club gialloverde ha ingaggiato il centrocampista Andrea Migliorini. Il 32enne regista nelle ultime tre annate in C tra Lecco e Cavese, ultima formazione in cui ha giocato fino a dicembre, ha vestito le maglie di Acr Messina, Delta Rovigo, Mestre, Rovigo, Venezia, Spal, Pro Patria e Livorno, oltre ad esperienze in Australia con il Melbourne e in Slovenia con il Kuka Koper.