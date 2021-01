Benevento. Inzaghi: "Milan imbattuto? Noi ci proveremo comunque"

Giorno di conferenza per mister Pippo Inzaghi: l'allenatore del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match contro il Milan, sua ex squadra e capolista della Serie A. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Iago Falque e Maggio sono sulla via del recupero, gli esami ci dicono che sono guariti e ora dovranno solo ritrovare condizione. Lunedì rientrano in gruppo e vedremo se li avremo per Cagliari o per l'Atalanta.

Qualche dubbio di formazione ce l'ho perché rientra Hetemaj. Improta, Insigne, Ionita, Dabo e Tello ci hanno dato tanto e quindi sarà difficile scegliere. Per fortuna abbiamo 3 gare in 6 giorni e potranno giocare tutti.

Giocare contro il Milan non è mai come giocare le altre partite. Nei 90' darò il massimo per il Benevento e poi, alla fine, torneremo l'uno a tifare per l'altro.

Penso che per salvarsi ci voglia equilibrio. I campionati li vince chi subisce meno gol: se ti difendi e basta le partite le perdi. Ripartiremo da quanto fatto a Udine: abbiamo già sovvertito pronostici che ci davano perdenti in partenza, ci proveremo anche domani.

Pensare che un solo giocatore possa cambiare gli equilibri è sbagliato. Sappiamo cosa ci può dare Barba ma credo che nelle ultime partite è cambiato tutto l'atteggiamento della squadra: dobbiamo continuare su questa strada.

Il lavoro di Lapadula è importantissimo per il nostro gioco. Aspettiamo i suoi gol ma siamo contenti di quanto fa in campo: gioca titolare perché lo merita ed i compagni apprezzano quanto fa.

Ibrahimovic ed Hernandez sono importanti per il Milan ma se penso alla loro rosa chi giocherà al loro posto da ampie garanzie ai rossoneri. Non perdono da tante gare e questo risultato non si ottiene per caso. Abbiamo un'altra partita da sogno da goderci con la convinzione di potercela giocare.

Il calendario è duro per tutti: sarà complicato, dopo una sosta seppur breve, giocare tre partite in pochi giorni ma sarà lo stesso anche per gli avversari".