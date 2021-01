Cavese, addio di Migliorini: si trasferisce in Serie D

Nel mercato di gennaio la Cavese sarà sicura protagonista sia in entrata che in uscita, vista la situazione in classifica e l'arrivo del nuovo allenatore Campilongo.

Il primo a salutare gli aquilotti è stato Migliorini. Il calciatore, che aveva molto ben impressionato nella sua prima esperienza in blufoncè, è stato invece uno dei più deludenti in questo campionato.

Finita l'avventura a Cava, Migliorini ha già trovato sistemazione: ha firmato per il Lavello, ambizioso club di Serie D.