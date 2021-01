Benevento-Milan: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Questo pomeriggio alle ore 18, al "Vigorito", scenderanno in campo il Benevento di Pippo Inzaghi contro la capolista Milan allenata da Stefano Pioli. Questa la situazione delle due compagini a poche ore dal fischio di inizio del match.

QUI BENEVENTO - Non convocati Viola (mistero sulle sue condizioni), Iago Falque, Maggio e Caldirola, con gli ultimi tre ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Tra i pali, come sempre ci sarà Montipò. Confermata anche la linea difensiva a quattro con Letizia e Barba sugli esterni e Glik-Tuia coppia centrale. In mezzo al campo, a dirigere le operazioni, ci sarà Schiattarella coadiuvato ai suoi lati da Hetemaj e Ionita che paiono in lieve vantaggio sulla concorrenza di Dabo e Improta. I due trequartisti saranno ancora Caprari ed Insigne e supporteranno l'unica punta, nonché ex della partita, Lapadula.

QUI MILAN - I rossoneri sono ancora alle prese con molte assenze per infortunio. Mancheranno, infatti, Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia e Saelemaekers oltre allo squalificato Hernandez. Scontata la presenza di Donnarumma tra i pali, davanti a lui la linea di difesa sarà formata da Calabria e Dalot sugli esterni e da Romagnoli e Kjaer al centro con il danese al rientro dopo circa un mese di assenza. In mediana Tonali dovrebbe farcela e affiancare Kessie, che rientra dalla squalifica. La linea dei trequartisti vedrà, oltre Calhanoglu, le presenze di Rebic e Brahim Diaz. I tre supporteranno l'unica punta Leao.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Insigne; Lapadula; All.: Inzaghi F.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Dalot; Kessie, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao; All.: Pioli.