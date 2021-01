La Reggina pensa alla gara di Ascoli di lunedì pomeriggio, ma intanto sta imbastendo le prime trattative di calciomercato.

Ad un passo la definizione dell'accordo per Claudiu Micovschi, centrocampista classe 1999, in forza al Genoa e la scorsa stagione all'Avellino. Il ragazzo arriverebbe in prestito secco.

Si tratta di un elemento particolarmente duttile, che può giocare a centrocampo o attaccante esterno.