Bari, Auteri spera di riabbracciare un ex Matera

Il Bari e Gaetano Auteri sanno cosa bisogna fare sul mercato per cercare sul campo di acciuffare in classifica la speditissima Ternana, ed è di queste ore la notizia che porta la società biancorossa del presidente De Laurentiis direttamente ad una vecchia conoscenza del tecnico di Floridia: Mirko Carretta.

Il calciatore, allenato da Auteri in quel di Matera per ben due stagioni e mezzo, sarebbe al centro di uno scambio di mercato col Cosenza, società militate in Serie B, che coinvolgerebbe l'attaccante dei galletti Simone Simeri, diretto in Calabria. Le due società stanno dialogando ma da nostre indiscrezioni la strada appare in salita. Vedremo se nelle prossime ore si troverà la chiave di volta per sbloccare le cose.