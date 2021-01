Reggina, Baroni: "Ascoli in fiducia, Denis part-time"

Marco Baroni, tecnico della Reggina, ha parlato alla vigilia della gara di Ascoli, in programma lunedì 4 gennaio alle ore 17:

"Abbiamo cercato di recuperare al massimo le energie, le assenze ci hanno portato a spremere qualche calciatore, ma questo non è un alibi: la testa fa la differenza. Siamo pronti, non dobbiamo sbagliare approccio. Affrontiamo una squadra in fiducia, che sta bene, che ha corsa: sarà una gara insidiosa, come qualsiasi altra in serie B. Sarà una gara complicata per noi, ma anche per loro".

Scelte praticamente delineate, sopratutto con una squadra con un solo attaccante schierabile: "Denis ci ha dato un buon contributo quando è entrato, in questo momento vedo un suo utilizzo così a gara in corso. Al di là di chi scende in campo, serve il giusto atteggiamento".