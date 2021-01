Potenza, si attende Sepe In partenza Marchegiani verso Lecco

Definito Bucolo si aspetta il secondo rinforzo. Per il centrocampista siciliano si aspetta soltanto il selfie di rito per l'ufficialità, mentre nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi la trattativa che porta ad Antonio Sepe. E' un jolly e può giocare sia in difesa che a centrocampo. Però deve svincolarsi subito dal Nardò, oppure il Potenza dovrà valutare altri profili. In uscita il portiere Gabriele Marchegiani al quale è interessato il Lecco.